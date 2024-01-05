Çanakkale'de deniz ulaşımına fırtına engeli: Seferler iptal edildi

05 Ocak 2024 16:48 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 17:00

Çanakkale'de etkili olan yağış ve fırtınalı hava, deniz yolu ulaşımını olumsuz etkiledi. Fırtına sebebiyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, yarın tarifede yer alan Kabatepe'den Gökçeada'ya 05.00, 09.00, 13.00 ve 17.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye 07.00, 11.00 ve 15.00 saatlerindeki seferler hariç diğerlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Geyikli-Bozcaada hattında ise aynı nedenle Bozcaada'dan saat 18.00 seferinin 17.00'ye, Geyikli'den ise saat 19.00 seferinin 18.00'e alındığı belirtilen açıklamada, diğer hatlarda herhangi bir değişikliğin olmadığı ifade edildi.

MARMARA'NIN DOĞUSU YAĞIŞLI

Yurt genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Giresun, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize'nin ve Artvin'in yüksek ve dağlık kesimleri ile Şırnak'ın doğusu, Van'ın güneyi ve doğusu, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli yüksek ve dağlık kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi olacağı belirtiliyor.

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney, kuzey ve iç kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun doğusu ve Batı Karadeniz'in doğusunda yer yer kuvvetli (40 ila 60 km/saat) esmesi bekleniyor.