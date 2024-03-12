Çanakkale'de deprem mi oldu? SON DAKİKA

12 Mart 2024 23:16 - Güncelleme : 12 Mart 2024 23:18

Çanakkale'de deprem mi oldu? Çanakkale'de yaşanan depremle ilgili son dakika bilgileri geldi! İşte detaylar...

ÇANAKKALE'DE SON DAKİKA DEPREM

Çanakkale'de bugün saat 22.59'da merkez üssü Lapseki ilçesi yakınlarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk verilere göre depremin derinliği yerin 13 kilometre altında olarak ölçüldü.

DEPREMİN ETKİLERİ VE HABERİN DETAYLARI

Çanakkale'de meydana gelen depremin şiddeti ve etkileri hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı. Ancak vatandaşlar, depremin hissedildiğini ve bölgede kısa süreli bir panik yaşandığını belirtiyorlar. Depremin olası etkileri ve hasarlar konusunda ise yetkililerden gelecek bilgiler bekleniyor.