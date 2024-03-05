Çanakkale'de depremin panik anları kameraya yansıdı! 

05 Mart 2024 03:12 - Güncelleme : 05 Mart 2024 03:15

AFAD, Çanakkale merkezli 4.9 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. AFAD verilerine göre saat 21.38'de Çanakkale Yenice merkezli 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 10.44 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 4.9'luk deprem sonrası ekiplerin saha çalışmalarını sürdürdüğünü, şu ana kadar herhangi olumsuz bir durumun tespit edilmediğini söyledi.

DEPREM ANI KAYDEDİLDİ

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bir büfenin güvenlik kamerası deprem anında yaşananları kayıt altına aldı. Büfe sahibi Ercan Fidan ile büfe içinde sohbet eden kişiler saatler 21.38’i gösterdiğinde meydana gelen 4.9’luk depremin etkisiyle sallanmaya başladı.

Büfenin içindekiler hızlı bir şekilde mekanı terk ederek açık alana koşuştular. Görüntülerde yaşanan panik ve korku anları saniye saniye kayıt altına alındı.