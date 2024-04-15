Çanakkale'de feci kaza: Çok sayıda yaralı!

15 Nisan 2024 00:07 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 00:08

Tolunay Kafkas'tan hakem isyanı: Artık bir şey yapmak lazım

Tolunay Kafkas'tan hakem isyanı: Artık bir şey yapmak lazım

Çanakkale’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza, 21.00 sıralarında meydana geldi. Çanakkale'den Çan istikametine seyir halinde olan Feridun Aytepe yönetimindeki 17 LF 027 plakalı otomobil, Çan'dan Çanakkale istikametine seyir eden Sefer Dal yönetimindeki 17 AAY 103 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

8 YARALI

Kazada otomobil sürücüsü Feridun Aytepe ve yolcu Seyfettin Damar ile diğer araçtaki otomobil sürücüsü Sefer Dal, yolcular Özge Şen, Azra Dal ile Didem Dal, İkra Şen ve Miray Şen adlı çocuklar yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.