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15 Nisan 2024 00:07 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 00:08

Çanakkale'de feci kaza: Çok sayıda yaralı!

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Ahlatlıburun köyü sapağında meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 8 kişi yaralandı.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çanakkale’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza, 21.00 sıralarında meydana geldi. Çanakkale'den Çan istikametine seyir halinde olan Feridun Aytepe yönetimindeki 17 LF 027 plakalı otomobil, Çan'dan Çanakkale istikametine seyir eden Sefer Dal yönetimindeki 17 AAY 103 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Çanakkale'de feci kaza: Çok sayıda yaralı! - 1. Resim

8 YARALI

Kazada otomobil sürücüsü Feridun Aytepe ve yolcu Seyfettin Damar ile diğer araçtaki otomobil sürücüsü Sefer Dal, yolcular Özge Şen, Azra Dal ile Didem Dal, İkra Şen ve Miray Şen adlı çocuklar yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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