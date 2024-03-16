Çanakkale'de nefes kesen kovalamaca

16 Mart 2024 07:22 - Güncelleme : 16 Mart 2024 07:46

Çanakkale'de meydana gelen olayda uygulama noktasında polis, Ü.E. idaresindeki tırın uygulama noktasına girmesini istedi.

Polisin dur ihtarına uymayan tır sürücüsü kaçtı. Polis ekipleri tır sürücüsünü yakalamak için takibe aldı. Jandarma ekipleri de polislere tır sürücüsünü yakalamak için destek verdi.

FİLMLERİ ARATMAYAN KOVALAMACA

Filmleri aratmayan kovalamaca sonrası polis ve jandarmanın takibi sonucu tır sürücüsü Eceabat ilçesine bağlı Beşyol köyünde çıkmaz sokağa girdi.

Ekipler, Ü.E. yakalamak için çalışma başlattıkları sırada birkaç el silah sesi duyuldu. Tırı terk eden sürücü Ü.E., köyde otların arasında saklanırken polis ve jandarma tarafından yakalandı.

EHLİYETİNE EL KONULDU

Alkollü olduğunu belirten tır sürücüsü Ü.E., bir kere ehliyeti verdiğini, bir daha vermemek için kaçtığını belirtti.

Tır sürücüsü Ü.E., yapılan kontrolde 0.48 promil alkollü çıktı. Tır sürücüsüne çeşitli maddelerden cezai işlem uygulanırken, ehliyetine 2 yıl 2 ay süreyle el konuldu.