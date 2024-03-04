Çanakkale'deki depremde panik anları! ''Evlere giremiyoruz''

04 Mart 2024 23:05 - Güncelleme : 04 Mart 2024 23:07

AFAD, Çanakkale merkezli 4.9 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. AFAD verilerine göre saat 21.38'de Çanakkale Yenice merkezli 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 10.44 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 4.9'luk deprem sonrası ekiplerin saha çalışmalarını sürdürdüğünü, şu ana kadar herhangi olumsuz bir durumun tespit edilmediğini söyledi.

''EVLERE GİREMİYORUZ''

Yenice'de depremi hisseden bir vatandaş, "Kısa süreli bir sarsıntı oldu. Şu anda dışarıda bekliyoruz. Evlere giremiyoruz" diyerek yaşadıklarını anlattı.

Depremde herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı. Bazı vatandaşlar deprem sonrası kendini sokağa attı. Depremde yaşanan panik anları kameralara yansıdı.