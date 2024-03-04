Çanakkale'deki depremler sonrası Naci Görür’ün uyarısı hatırlandı: Bölgedeki stres birikimi

04 Mart 2024 22:19 - Güncelleme : 04 Mart 2024 22:28

Çanakkale'de 4.9 büyüklüğünde deprem meydanda geldi. Deprem İstanbul ve Balıkesir başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Saat 21:38'de merkez üssü Çanakkale Yenice olan depremin büyüklüğü 4.9 iken derinliği ise 10.44 kilometre olarak ölçüldü. Deprem paniğe neden olurken açıklamalar peş peşe geldi.

AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR

AFAD depremle ilgili şu açıklamayı yaptı:

Çanakkale ilimizin Yenice ilçesinde saat 21.38’de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz teyakkuz halinde olup saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremle ilgili, "Çanakkale Yenice’de 4,9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Çevre illerden de deprem hissedilmiştir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." açıklamasını yaptı.

Deprem sonrası gözler uzmanlara çevrildi. Prof. Dr. Naci Görür’ün yine Çanakkale'de gerçekleşen deprem sonrası açıklamaları gündeme geldi.

Naci Görür Çanakkale depremi sonrası şu açıklamaları yapmıştı:

Beypınar-Lapseki/Çanakkale’de 4,5 deprem oldu. Diri fay haritasında yüzeyde bir fay yok. Muhtemelen bu yörede yüzey kırığı oluştıracak kadar bir deprem olmadı veya kırık (fay) tespit edilemedi. Bu depremler bölgedeki stres birikiminin belirtileri olarak yorumlanmalıdır. Sevgiyle...

27 Şubat'ta Çanakkale'de saat 16.09'da 4.6, 22.58'de de 3.8 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.