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    • 03 Ocak 2024 17:31 - Güncelleme : 03 Ocak 2024 17:31

    Canını hiçe saydı! Metrobüsün üzerinde dakikalarca yolculuk yaptı

    Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

    İstanbul'da bir kişi metrobüsün üstünde yolculuk yaptı. Tehlikeli yolculuk trafikteki sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Metrobüs, Istanbul

    İstanbul’da bir vatandaş tehlikeli hareketler sergileyerek metrobüsün üzerinde yolculuk yaptı. Henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişi Şehit Mustafa Cambaz metrobüs durağında aracın üzerine çıkarak metrobüsle birlikte yolculuk yapmaya başladı.

    Kameralar yardımıyla metrobüsün üstünde bir kişinin olduğu tespit eden ekipler durumu ekiplere bildirdi. Güvenlik tarafından durdurulan metrobüs üzeri kontrol edildi. Güvenlik görevlisi daha sonra metrobüs üzerinde bulunan şahsın aşağıya inmesini istedi. Şahıs metrobüsün üzerinden indirilerek güvenlik görevlisi tarafından güvenlik kulübesine götürüldü. Şahıs daha sonra bölgeye sevk edilen polis ekiplerine teslim edildi. Metrobüsün üstünde tehlikeli yolculuk yapan şahsın o anları ise kameralara yansıdı.

    Haberler>Gündem>Canını hiçe saydı! Metrobüsün üzerinde dakikalarca yolculuk yaptı
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