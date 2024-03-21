Çankırı'da 3.6 büyüklüğünde deprem

21 Mart 2024 12:06 - Güncelleme : 21 Mart 2024 12:16

Son dakika! Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor: Akdeniz'de korkutan deprem

Son dakika! Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor: Akdeniz'de korkutan deprem

Kandilli'den alınan bilgilere bilgilere göre Çankırı'nın Bayramören ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

11.53 sıralarında meydana gelen depremin derinliği 8.5 km olarak ölçüldü.

Deprem kısa süreli bir paniğe neden oldu.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre ise Çankırı'da meydana gelen depremin büyüklüğü 3.5 olarak ölçüldü.