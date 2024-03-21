21 Mart 2024 12:06 - Güncelleme : 21 Mart 2024 12:16
Çankırı'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Çankırı'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: TGRT Haber
Kandilli'den alınan bilgilere bilgilere göre Çankırı'nın Bayramören ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
11.53 sıralarında meydana gelen depremin derinliği 8.5 km olarak ölçüldü.
Deprem kısa süreli bir paniğe neden oldu.
AFAD'DAN AÇIKLAMA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre ise Çankırı'da meydana gelen depremin büyüklüğü 3.5 olarak ölçüldü.
Kaynak: TGRT Haber