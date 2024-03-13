Çankırı’da aranan 43 şahıs yakalandı

13 Mart 2024 17:41 - Güncelleme : 13 Mart 2024 17:41

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından il genelinde denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 43 şahıs gözaltına alınırken, 2 düzensiz göçmen yakalandı.

Yapılan aramalarda ise 40.10 gram narkotik madde, 20 bin dal boş makaron, 56 paket kaçak sigara, 3 tüfek, 2 tabanca, 17 fişek ve 3 adet bıçak ele geçirildi. Trafik denetimlerinde de 32 araç trafikten men edilirken, 169 araç sürücüsüne 413 bin 871 TL cezai işlem uygulandı.