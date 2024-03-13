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13 Mart 2024 17:41 - Güncelleme : 13 Mart 2024 17:41

Çankırı’da aranan 43 şahıs yakalandı

Çankırı’da polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan 43 kişi yakalandı.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Çankırı’da aranan 43 şahıs yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından il genelinde denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 43 şahıs gözaltına alınırken, 2 düzensiz göçmen yakalandı.

Yapılan aramalarda ise 40.10 gram narkotik madde, 20 bin dal boş makaron, 56 paket kaçak sigara, 3 tüfek, 2 tabanca, 17 fişek ve 3 adet bıçak ele geçirildi. Trafik denetimlerinde de 32 araç trafikten men edilirken, 169 araç sürücüsüne 413 bin 871 TL cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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