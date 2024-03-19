Cansuyu Derneği bu ramazanda da yardımları gerçek muhtaçlara ulaştırıyor 

19 Mart 2024 17:39 - Güncelleme : 19 Mart 2024 17:40

7 Ekim'de başlayan Gazze' saldırılarının ilk gününden itibaren aralıksız ve çalışmalarını her gün daha da arttırarak kardeşlerimizin yanında olan Cansuyu, bu gayretlerini Ramazan ayı ile birlikte daha da arttırdı.

Dernek bağışçılarının her türlü hayır ve hasenatlarını Gazze'deki mazlumlara ulaştırıyor.

Gazze'ye yakın dönemde Mısır-Refah Sınır Kapısı üzerinden 2. büyük parti acil insani yardım konvoyunu ulaştıran Cansuyu, partner kuruluşları vasıtasıyla yardımların koordineli şekilde ulaştırılmasına da devam ediyor. Ayrıca Ramazan ayında iftar sofraları kuruluyor, gıda paketleri dağıtılıyor, giyim yardımları gibi farklı alanlarda imkanlar dahilinde çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Gazze için kabul edilecek olan;

1 kişilik Fitre ve Fidye bağışlarında alt limit 400 TL,

1 Kişilik İftar 225 TL,

1 adet KUMANYA 1.900 TL'dir.

Türkiye ve diğer bölgelerde ise;

1 kişilik Fitre ve Fidye bağışlarında alt limit 130 TL,

1 Kişilik İftar 90 TL,

1 adet KUMANYA 700 TL'dir.

Dernek Türkiye yardımlarına ülkemizin 81 ilinde Ramazan ayında da devam ediyor. Temsilciliklerinin vasıtasıyla önceden isimleri belirlenen muhtaçlara, yapılan değerlendirmeler sonucu gerekli görülen yardımları ulaştırıyor. Bağışçılarının emanetleri olan gıda kolileri, giyim, kırtasiye, ayakkabı, oyuncaklar gibi türlü kalemlerden oluşan dağıtımlar iftar öncesi ve sonrasında gerekleştiriliyor. Yapılan çalışmalar gerçek muhtaçların yüzlerinde tebessüme dönüşüyor.

Kurulduğu tarihten bu güne tüm yıl içinde olduğu gibi Ramazan aylarında yardım organizasyonlarına yoğunlaştırarak devam eden Cansuyu, 2024 yılı Ramazanında da “Kazancımız, Allah için verdiğimizdir” düsturuyla bağışçılarının emanetlerini gerçek muhtaçlara ulaştıracak.

Ramazan ayı içerisinde kumanya dağıtımlarından iftar sofraları kurulmasına, yetim aylıklarının dağıtımından zekât, fitre ve bağışların sahiplerine ulaştırılmasına kadar birçok alanda yardım organizasyonu düzenleyecek olan Cansuyu, paylaşmanın bereketini kardeşleriyle sağlayacak.

2024 Ramazan çalışmaları kapsamında konuşan Cansuyu Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü; “Ramazan ayında hayırsever milletimizin yaptığı bağışları, fitreleri, zekâtları gerçek muhtaçlara ulaştırmaya, yoğun bir gayretle devam ediyoruz. Her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz Ramazan yardımlarımızı bu senede Türkiye ve Filistin - Gazze başta olmak üzere; Yemen, Arakan gibi kriz bölgelerine ve dünyanın en fakir ülkelerine yapacağız. Gazze'de kardeşlerimizin içerisinde bulunduğu tarifi imkansız zorluklar sebebiyle, saldırıların ilk gününden itibaren yardımlarımızı bölgeye yoğunlaştırdık” dedi.

Ramazan ayının bereketini birlik ve beraberlik içerisinde yaşayacaklarını belirten Köylü, "Ramazan aylarında vatandaşlarımızın hassasiyeti daha da artıyor, zekatlarını, fitrelerini, bağışlarını bizlere emanet ediyorlar. Bizde yapılan bütün bağışları cinsine uygun olarak fıkıh kuralları çerçevesinde değerlendiriyoruz. İnşallah bu Ramazan ayında da hayırsever kardeşlerimizin destekleri ile yüz binlerce muhtaç aileye gıda paketi yardımında bulunacağız, Ramazan’ın bereketini, birlik ve beraberlik içerisinde yaşayacağız. Bu vesileyle tüm milletimizin Ramazan-ı Şerifini tebrik ediyor, huzur ve barış içerisinde bir Ramazan geçirmemizi Cenab-ı Hakk’tan niyaz ediyorum." dedi.