Tgrt Haber
Canlı Yayın Yayın Akışı
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Canlı Yayın
  • Yayın Akışı
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Magazin
  • Videogaleri
  • Fotogaleri
  • Diğer
    • 04 Ocak 2024 10:38 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 10:55

    Çarşı, pazar, manav... 'Kadriye' ismini verdiği koyunu peşinden ayrılmıyor

    Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

    Tekirdağ'da yaşayan Havva Dündar evinin ambarında baktığı ve ‘Kadriye’ ismini verdiği koyunu ile her yere birlikte gidiyor.

    Koyun, Tekirdağ

    Cemaliye Mahallesi sakini 80 yaşındaki Havva Dündar, çarşıya, pazara, markete, manava, börekçiye giderken, ‘Kadriye’ adını verdiği koyunu da peşini bir an olsun bırakmıyor.

    Dündar’ı kızı gibi sevdiği koyunuyla birlikte çarşı merkezinde yürüyüş yaparken gören vatandaşlar, hayretini gizleyemedi. Sevimli koyun vatandaşların ilgi odağı oldu.

    Çarşı, pazar, manav... 'Kadriye' ismini verdiği koyunu peşinden ayrılmıyor

    YANINDAN AYRILSAM ORTALIĞI BİRBİRİNE KATIYOR

    Koyununa evinin deposunda baktığını ifade eden Havva Dündar, “Kadriye evimin bir parçası oldu. Nereye gitsem peşimden ayrılmıyor. Depoda kapıyı kapatıp ondan ayrılsam da ortalığı birbirine katıyor. Başkaları yanına yaklaşınca biraz çekiniyor. Çarşıya pazara beraber yürüyüşe çıkıyoruz. Görenlerin de olumlu ilgisiyle karşılaşıyoruz” dedi.

     

    Haberler>Gündem>Çarşı, pazar, manav... 'Kadriye' ismini verdiği koyunu peşinden ayrılmıyor
    Etiketler
    koyuntekirdağ
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Keşfet
    Sonraki Haber Yükleniyor...