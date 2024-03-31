Cem Küçük, Alper Altun'un Seçim programında! 'Özür dilemek lazım'

31 Mart 2024 14:50 - Güncelleme : 31 Mart 2024 23:21

Sandıkların yüzde 70'i açıldı. Alper Altun'un yeni konuğu Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, oldu. Küçük 2024 Yerel seçimlerde çıkan sürprizleri Tgrthaber.com.tr ve Turkiyegazetesi.com.tr ortak Youtube yayınında değerlendiriyor.

AK PARTİ'YE FENERBAHÇE OY KAYBETTİRDİ

Küçük'ün ilk sözleri ise 'Özür dilemek lazım' oldu. Ayrıca ünlü gazeteci ve sunucu Emeklileri vurguladı. Emeklilerin zam oranlarına değinen Cem Küçük'ün en çarpıcı açıklaması ise Fenerbahçe oldu. Küçük "AK Parti'ye Fenerbahçe oy kaybettirdi." dedi. Cem Küçük çarpıcı açıklamalarına futbolla başladı.

Ünlü gazeteci sözlerine "Telefonumda bir sürü mesaj var. Bu konuların içinde Futbol ve emekliler var. Bunların hepsi muzdarip oldukları konuları dile getiriyorlar. Her konu yerel seçimlerdeki sonuçla ortaya çıktı" şeklinde devam etti. Akabinde ise Küçük "AK Parti birçok kalesini kaybetti. Millet ne derse o olur. Millet nerelerden dem vurduğu apaçık ortada artık.

SEÇİM SONRASI İLK AÇIKLAMA!

Sevda Türküsev,'den seçim sonrası ilk değerlendirmeleri yaptı. Sonuçları sürpriz bulan Türküsev, sonuçlardan üzgün olduğunu ifade etti. Türküsev, sonuçların ekonomik boyutunu ele aldı. Durumun değişmesi en büyük nedenini EYT, emekli zamlarına yorumladı. Sonuçlarda en büyük etkilerin ekonomi ve sosyal medyadaki algı operasyonu olduğunun altını çizdi. Özellikle İstanbul'da ilerleyen sonuçları yorumlayan Türküsev, "önümüzdeki 5 yılda İzmir'e dönüşeceğiz. Deprem riski oldukça artacak. Bu durum İstanbul'u turizmde de geriye götürür. Belediye hizmeti alan vatandaşları kötü sonuçlar bekliyor." dedi.

HAMZA DAĞ BÜYÜK ÇIKIŞ YAPTI!

Son günlerdeki anket sonuçlarını değerlendirdi. Karagöz, "İstanbul'da çok major bir fark olmayacak. Ancak sandıktan çıkan sonucu herkesin kabul etmesi gerektiğine dair bir propaganda yapılmalıydı. Şuan herkes gergin bu gerginlik yatıştırılmalı. Anket sonuçları gerçeklikten uzak oldu. Özellikle son anket sonuçları. Yayın yasakları kalkar kalkmaz bu bekleyiş belli olacak. En dikkat çeken isim bence Hamza Dağ oldu. Hamza Dağ çok büyük bir çıkış yaptı." dedi. İzmir'de rüzgar değişiyor altını çizen Karagöz, "Hamza Dağ çok güzel bir açılım yaptı. Direk kitleye hitap etti. Bu da değişimi beraberinde getirecek" ifadelerini kullandı.

Türkiye Seçimlerinde Hamza Dağ'ın kampanyasının önemini hatırlattı. Karagöz, yerel seçimlerde çok gerin anların yaşandığını özellikle Ankara'nın altını çizerek son günlerde ortaya atılan haberlerin süreci değiştirdi. Cumhur İttifak'ının adayının seçimler öncesi hareketlenmesi ve vatandaşları olumsuz etkilemesinin etkilerini hatırlattı. Yerel seçimlerde çok sürprizlerin yaşanacağını söyleyen Karagöz, Mansur Yavaş'ın mal varlık konusunu kendi lehine çevirdiğini belirtti. Ekrem İmamoğlu'nun seçimdeki avantajının ise DEM Partisi olduğunu altını çizdi. Karagöz "İstanbul ve İzmir'de sonuçlar çok farklı olabilir" dedi.

İSTANBUL'DA HİZMET KAZANMALI!

Alper Altun'un konuklarından biri de Sevda Türküsev oldu. Türküsev, Ankara seçimlerine dair tahmini sonuçlarını aktardı. Sevda Türküsev," Ankara'da Mansur Yavaş kazanacak gibi. Ben de üzülerek bu sonucu kabul ediyorum" dedi. Öte yandan İstanbul'a dair ise çarpıcı açıklamalara imza attı. Ünlü gazeteci "Ekrem İmamoğlşu ve tayfası, İstanbul'u İzmir'e dönüştürdüler. Hizmet ve icraat sıfır ancak konuşma çok. Umarım İstanbullular bunu değiştirir. Kurunun yanında yaş yanmaz. İstanbul'da hizmet kazanması taraftarıyım." şeklinde konuştu.

YEREL SEÇİMLERDE RAMAZAN DETAYI!

tgrthaber.com.tr Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Günay, Alper Altun'un ilk konuğu oldu. Günay, yerel seçimlere dair tahminlerini ve süreci aktardı. Seçim yasaklarına dair Günay, Ramazan ayını hatırlattı. Ortalama 19:30'da yasakların kalkacağını beklediğini ifade etti. Günay, Büyükşehirler için değişimlerin başlayacağının altını çizdi. Özellikle İzmir Büyükşehir Belediye'de değişimlerin olabileceğinin ihtimalinin yüksek olduğunu hatırlattı. Günay, "İstanbul'u bir deprem bekliyor. Deprem sonuçları etkileyecek. Çünkü Kahramanmaraş sonrası İstanbul'daki vatandaşlar tetikte. Ancak İstanbul'da çok ciddi bir başa baş ilerleme yaşanacak. Bu çekişmenin en büyük nedeni iki büyük rakip var. İkisi de siyasette de siyaset dilinde de başarılılar. Halkımız çok bilinçli bu noktada sandığa iradelerini yansıtacak" ifade etti. Dem Partisi'ni hatırlatan Günay, İstanbul'daki genel haritayı çizdi. İstanbul'daki gizli ittifakları hatırlatarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret etti. Günay, Tüm diğer partililerin diğer amacı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözü. Neydi bu sözü? "İstanbul'u alan Türkiye'yi alır" sözüydü. Bu yüzden DEM Partisi destekçilerinin Ekrem İmamoğlu'na bu yüzden destek veriyor." dedi. Ankara'daki tabloyu da değerlendiren Günay, son günlerde çıkan haberlerin belirleyeceğini belirtti.

ALPER ALTUN'LA 2024 YEREL SEÇİMLER!

Türkiye 31 Mart günü 2024 Yerel Seçimler için sandık başında vatandaşlık görevini yaptı. 31 Doğu ilinde seçim 07:00 de başlarken diğer illerde 08:00'de başladı. Aynı şekilde 31 ilde 16:00'da sandıklarda son verme işlemi sona erecek, diğer illerde 17:00'a kadar devam edecek. Saat 17:00 gösterdiğinde sandıklar kapanacak. Yüksek Seçim Kurulu'nun tahmini 18:00'de yasakları kaldırdıktan sonra sonuçlara dair akış medyada yer alacak. Özel grafikler, detaylı haritalar, anlık sonuçlarla Moderatör Alper Altun ve Türkiye Gazetesi İçerik editörü Esra Aydoğdu, tüm detayları konuklarıyla beraber sizlere aktarıyor. Sahada ise TGRT Haber'in içerik editörü Tuğçenur Batan bilgileri vermeye devam edecek.

31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları, kazanan adaylar ve partilerin oy oranları seçim yasağının kalkmasının hemen ardından TGRT Haber resmi YouTube kanalı üzerinden büyükşehir, il ve ilçe 31 Mart yerel sonuçlarını canlı yayın ile takip edebilirsiniz.