Cem Küçük'ten Yerel Seçim sonuçları hakkında çarpıcı tespiti: AK Parti'ye Fenerbahçe oy kaybettirdi

31 Mart 2024 23:41 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 00:24

Türkiye Gazetesi Yazarı ve TGRT Haber sunucusu Cem Küçük'ün yerel seçimlere dair ilk açıklamaları geldi. Alper Altun programına katılan Cem Küçük'ten emekleri ve futbol detayları dikkat çekti.

CEM KÜÇÜK'TEN YEREL SEÇİM ÇIKIŞI: AK PARTİ'YE FENERBAHÇE OY KAYBETTİRDİ

Küçük'ün ilk sözleri ise 'Özür dilemek lazım' oldu. Emeklilerin zam oranlarına değinen Cem Küçük'ün en çarpıcı açıklaması ise Fenerbahçe oldu. Küçük "AK Parti'ye Fenerbahçe oy kaybettirdi." dedi. Cem Küçük çarpıcı açıklamalarına futbolla başladı. Küçük aynı zamanda X'ten de "Kim ne derse desin Fenerbahçe’ye yapılan haksızlıklar da seçim sonuçlarında az veya çok etkili oldu." dedi. Küçük, AK Parti Trabzon adayı Ahmet Metin'in düzenlediği basın toplantısında Fenerbahçe ve Beşiktaş'a şikeci demesinin doğru olmadığını bir kez daha vurguladı. Bunun seçimlere yansıdığını ifade etti. Küçük, seçim öncesinde de buna değinmişti.

EMEKLİLER HARİĞTAYI DEĞİŞTİRDİ!

Ünlü gazeteci sözlerine "Telefonumda bir sürü mesaj var. Bu konuların içinde Futbol ve emekliler var. Bunların hepsi muzdarip oldukları konuları dile getiriyorlar. Her konu yerel seçimlerdeki sonuçla ortaya çıktı" şeklinde devam etti.

Akabinde ise Küçük kritik başlıklara yer verdi:

"AK Parti birçok kalesini kaybetti. Millet ne derse o olur. Millet nerelerden dem vurduğu apaçık ortada artık. Millete küslük olmaz. Millet kararını verdi. CHP büyük bir atağa geçti. Kemal Kılıçdaroğlu devri bitti. Ekrem İmamoğlu gücünü ortaya koydu. Büyükşehirler CHP'ye geçti. Şimdi herkes oturup düşünmesi lazım neler yapılması lazım. Emeklilerin beklentileri çok ötelendi. Bugün eğer emekliye 5 bin TL seyyanen zam verilmiş olsaydı bu haritada sarı fazla olurdu. Tüm bunlar çok önemli detaylardı. Bundan sonra oturup neler yapılması gerektiğini hesaplamamız lazım.