Cerrahi maske takıp soygun yaptılar! 2 kardeşin hırsızlık anı kamerada

15 Mart 2024 12:07 - Güncelleme : 15 Mart 2024 12:24

Küçükçekmece Atatürk Mahallesinde meydana gelen olayda, yüzlerinde cerrahi maskesi bulunan 2 şahıs cadde üzerindeki kuyumcuya girip 250 bin liralık soygun gerçekleştirdi. Bir vatandaşın olayı görmesi ve polise haber vermesiyle soyguncular panikleyerek kaçtı.

KARDEŞ ÇIKTILAR

Olayın ardından polis ekipleri detaylı inceleme başlattı. Güvenlik kamerası görüntüleri tek tek incelendi. Olay yerinde yapılan çalışmalarda ise

6 adet kovan bulunurken kurşunlardan birinin park halinde bulunan araca isabet ettiği belirlendi. Kimlikleri tespit edilen Selim B. (42) ve Ferhat B. (27) isimli şüpheliler polis ekipleri tarafından 11 Mart'ta yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Kardeş oldukları belirlenen şüphelilerin üzerlerinden ise 2 adet ruhsatsız tabanca, 39 adet fişek ve 5 bin 495 TL para çıktı. İki kardeş sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Kuyumcu soygununa ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde işyeri sahibinin oturduğu sırada içeriye giren hırsızlar, silahlarını doğrultarak altınları istiyor. Ardından paniğe kapılan hırsızlar aldıkları altınlara kaçarak uzaklaşıyor. Soyguncu kardeşlerin kaçtıkları anlar da güvenlik kamerasına yansıyor.