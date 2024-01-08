Çeşme'de gece kulübünde silahlı kavga: 1 kişi ağır yaralı

08 Ocak 2024 09:35 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 09:35

İzmir'de bir eğlence mekanında çıkan tartışmada silahlar konuştu. Çıkan kavgada bir kişi ağır yaralandı, 3 kişi yakalandı.

Anadolu Ajansı'nın aktardığı habere göre; olay dün gece Çeşme'de Ardıç Mahallesi'ndeki bir gece kulübünde yaşandı. S.E. ile 3 kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, şüphelilerden biri S.E'yi tabancayla yaraladı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ İZLEYEN POLİS, ŞÜPHELİLERİ YAKALADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan S.E. ilk müdahalenin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Eğlence mekanındaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, kaçan 3 kişiyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.