08 Ocak 2024 09:35 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 09:35
Çeşme'de gece kulübünde silahlı kavga: 1 kişi ağır yaralı
Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İzmir'in turistik semti Çeşme'deki bir gece kulübünde silahlı kavga çıktı. Olayda silahla vurulan bir kişi ağır yaralanırken, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'de bir eğlence mekanında çıkan tartışmada silahlar konuştu. Çıkan kavgada bir kişi ağır yaralandı, 3 kişi yakalandı.
Anadolu Ajansı'nın aktardığı habere göre; olay dün gece Çeşme'de Ardıç Mahallesi'ndeki bir gece kulübünde yaşandı. S.E. ile 3 kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, şüphelilerden biri S.E'yi tabancayla yaraladı.
KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ İZLEYEN POLİS, ŞÜPHELİLERİ YAKALADI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan S.E. ilk müdahalenin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Eğlence mekanındaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, kaçan 3 kişiyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.