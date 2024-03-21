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21 Mart 2024 13:10 - Güncelleme : 21 Mart 2024 13:13

Cezaevi nakil aracı devrildi: Çok sayıda yaralı var

Kayseri'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği cezaevi nakil aracı devrildi. Yüreklerin ağza geldiği kazada; 1’i ağır 11 kişi yaralandı.

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kayseri'de İncesu yolunda yürekleri ağza getiren bir kaza yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cezaevi nakil aracı devrildi. Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekiplerinin ilk yaptığı incelemede; kazada 1'i ağır 11 kişinin yaralandığını tespit etti. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Cezaevi nakil aracı devrildi: Çok sayıda yaralı var - 1. Resim

Olay yeri inceleme ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde incelemelerde bulundu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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