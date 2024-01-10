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    • 10 Ocak 2024 13:38 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 13:50

    Cezaevi nakil aracı şarampole uçtu: Çok sayıda yaralı var

    Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde tutuklu ve hükümlüleri taşıyan cezaevi nakil aracı şarampole uçtu. Feci kazada araç içerisinden bulunan 20 kişi yaralandı.

    Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Diyarbakır, Ceza, Şarampol

    Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde meydana gelen kazada; içerisinde tutuklu, hükümlü ve askeri personellerin bulunduğu cezaevi nakil aracı, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole uçtu.

    KAZA YERİNDE CAN PAZARI

    Kazayı görenler hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Kazada 4’ü askeri personel, 16’si tutuklu ve hükümlü olmak üzere 20 kişi yaralandı.

    Cezaevi nakil aracı şarampole uçtu: Çok sayıda yaralı var

    YARALILAR HASTENEYE SEVK EDİLDİ

    Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Bazı yaralılar ise kaza yerine gelen ambulans helikopterle kentteki hastanelere götürüldü.

    Cezaevi nakil aracı şarampole uçtu: Çok sayıda yaralı var

    Firari söz konusu olmayan kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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    DiyarbakırCezaŞarampol
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