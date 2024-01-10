Cezaevi nakil aracı şarampole uçtu: Çok sayıda yaralı var

10 Ocak 2024 13:38 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 13:50

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde meydana gelen kazada; içerisinde tutuklu, hükümlü ve askeri personellerin bulunduğu cezaevi nakil aracı, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole uçtu.

KAZA YERİNDE CAN PAZARI

Kazayı görenler hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada 4’ü askeri personel, 16’si tutuklu ve hükümlü olmak üzere 20 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTENEYE SEVK EDİLDİ

Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Bazı yaralılar ise kaza yerine gelen ambulans helikopterle kentteki hastanelere götürüldü.

Firari söz konusu olmayan kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.