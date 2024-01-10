CHP lideri Özel, saldırıya uğrayan Fatih Camii İmamı ile görüştü
CHP lideri Özgür Özel, bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camii İmamı Galip Usta ile telefonda görüştü. Usta'ya geçmiş olsun dileklerini ileten Özel, saldırıdan dolayı büyük üzüntü duyduğunu ve kınadığını söyledi.
İstanbul geçtiğimiz akşam Fatih Camisi’nde meydana gelen saldırıda; Ömer Salgın isimli kişi, slogan atmaya başladı. Daha sonrasında kendisini uyarmak için gelen Fatih Camisi imamı Galip Usta ve Bilal Erdem’i bıçakla yaralayan saldırgana, camide bulunan polis ve vatandaşlar müdahale etti.
KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇUNDAN TUTUKLANDI
Saldırının ardından tutuklanan Ömer Salgın hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesi alınan Salgın, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.
ÖZEL'DEN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU
Pek çok siyasi isim de bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camisi imamı Galip Usta'yı ya hastanede ziyaret etti ya da telefonla görüştü. CHP lideri Özgür Özel de Galip Usta ile telefonla görüşerek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Saldırıdan büyük üzüntü duyduğunu ve kınadığını belirten Özel, Usta’ya acil şifalar dileyerek, dayanışma duygularını iletti.