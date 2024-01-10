Tgrt Haber
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Canlı Yayın
  • Yayın Akışı
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Magazin
  • Videogaleri
  • Fotogaleri
  • Diğer
    • 10 Ocak 2024 13:34 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 13:35

    CHP lideri Özel, saldırıya uğrayan Fatih Camii İmamı ile görüştü

    CHP lideri Özgür Özel, bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camii İmamı Galip Usta ile telefonda görüştü. Usta'ya geçmiş olsun dileklerini ileten Özel, saldırıdan dolayı büyük üzüntü duyduğunu ve kınadığını söyledi.

    Editör: Baran Aksoy / Kaynak: TGRT Haber
    İmam

    İstanbul geçtiğimiz akşam Fatih Camisi’nde meydana gelen saldırıda; Ömer Salgın isimli kişi, slogan atmaya başladı. Daha sonrasında kendisini uyarmak için gelen Fatih Camisi imamı Galip Usta ve Bilal Erdem’i bıçakla yaralayan saldırgana, camide bulunan polis ve vatandaşlar müdahale etti.

    KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇUNDAN TUTUKLANDI

    Saldırının ardından tutuklanan Ömer Salgın hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesi alınan Salgın, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

    ÖZEL'DEN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

    Pek çok siyasi isim de bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camisi imamı Galip Usta'yı ya hastanede ziyaret etti ya da telefonla görüştü. CHP lideri Özgür Özel de Galip Usta ile telefonla görüşerek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

    Saldırıdan büyük üzüntü duyduğunu ve kınadığını belirten Özel, Usta’ya acil şifalar dileyerek, dayanışma duygularını iletti.

    Haberler>Gündem>CHP lideri Özel, saldırıya uğrayan Fatih Camii İmamı ile görüştü
    İmam
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Sonraki Haber Yükleniyor...