CHP ve DEM Parti arasından ötekileştirme kavgası: Bizimle fotoğraf çektirmek istemedi

07 Mart 2024 11:15 - Güncelleme : 07 Mart 2024 11:18

Yerel seçimlere çok az bir süre kaldı. Aday belirleme sürecinde CHP ile DEM Parti arasında yapılan ittifak görüşmeleri oldukça tartışılmıştı. Birçok ilde iş birliği için görüşen iki parti, İzmir'de bir türlü anlaşamadı.

CHP'nin İzmir'de mevcut İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i yeniden aday göstermemesi bütün iş birliğini bozdu. Tunç Soyer'in yerine Cemil Tugay'ın aday gösterilmesi üzerine DEM Parti, İzmir'de aday çıkarma kararı almıştı. DEM Parti'de CHP'nin Cemil Tugay hamlesine karşı İzmir'de Büyükşehir Belediye başkan aday olarak Akın Birdal ve Türkan Aslan'ı gösterdi.

DEM Parti'nin İzmir adayları Akın Birdal ve Türkan Aslan, yerel seçimlere ilişkin egedesonsoz.com'a önemli açıklamalarda bulundu. En çok dikkat çeken konu başlığı ise İzmir'de CHP ile ittifakın neden bittiği oldu.

"BİZİ ÖTEKİ OLARAK GÖRMEYE DEVAM ETTİ"

Cemil Tugay'ın DEM Parti'nin il binasına gelip bir fotoğraf çektirme nezaketini bile göstermediğini aktaran Tugay, "Kendi zihni itibarıyla bizi öteki olarak görmeye devam etti" ifadelerini kullandı.

"SEÇİMİ KAYBEDECEKLERSE SORUMLUSU BİZ DEĞİLİZ"

CHP'nin kritik noktalarda seçimi kaybetmesinin sorumlusunun kendiler olmayacağının altını çizen Tugay, "Bize seçimi kaybettireceksiniz diyemezler. Seçimi kaybediyorlarsa eğer kendileri kendilerine kaybettiriyorlar" dedi.