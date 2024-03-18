Son dakika! CHP'de 'para sayma' soruşturmasında yeni gelişme: Bir kişi daha adliyede

18 Mart 2024 12:10 - Güncelleme : 18 Mart 2024 12:26

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntüler, Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Tepkilere de neden olan görüntüler sonrası, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Binayı sattığı iddia edilen Ali Rıza Braka, savcılığa 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi.

CHP İL BAŞKANI: GÖRÜNTÜLER 2019 YILINA AİT

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de konuya ilişkin yaptığı açıklamada; görüntülerin 2019 yılına ait olduğunu söylemiş ve "Benden önceki İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu öncülüğündeki yönetim, bir il binası satın aldı. CHP'ye yeni bir il binası kazandırdılar. O görüntüler il binasının satın alınması için yapılan ödemenin görüntüleri" ifadelerini kullanmıştı.