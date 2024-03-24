CHP’li vekilden DEM Parti adayının açıklamalarına sert tepki

24 Mart 2024 14:09 - Güncelleme : 24 Mart 2024 14:17

DEM Parti’nin Tunceli Belediye Başkan adayının geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalara bir tepki de CHP’den geldi. CHP Elazığ Milletvekili Erol, bu söylemlerinin bir ihanet olduğunu söyledi.

Tunceli Milletvekili olarak görev yaptığı dönemde hem terör örgütleriyle mücadele ettiğini hem de kentin gelişmesi ve tanınması amacıyla birçok önemli işe imza attığını aktaran Erol, ‘’Milletvekilleri her ne kadar seçim bölgelerinden seçilmiş olsa da Türkiye Cumhuriyetinin temsil eden Türkiye milletvekilleridir. Bu anlamda seçildikleri bölgenin değil, Türkiye’de yaşanan olaylarla ve süreçlerle ilgili değerlendirme yapmak, açıklama yapmak ve kendisini bu konuda sorumlu hissetmek gibi bir anlayışın da olması gerekiyor. Tunceli’de milletvekili sayısının 1’e düşürülmesiyle CHP’den milletvekili çıkaramadık. Şu andaki mevcut tek milletvekili şimdiki adı DEM olan partiden ama orada ideoloji bir söylemle siyaset yapılmasından kaynaklı şehrin gerçeklerini, beklentilerini, taleplerini gündeme getirmek yine bize düştü. Ben Elazığ Milletvekili olarak komşu ilimiz Tunceli’nin cumhuriyete olan bağlılığı, sadakati doğrultusunda sürekli sorunlarına sahip çıkarak Milletvekilliği yapma arzusu ve düşüncesi içerisinde oldum’’ dedi.

''TUNCELİ BİR CUMHURİYET ŞEHRİDİR''

Erol, DEM Partili Konak’ın açıklamasına da değinerek bunun kabul edilemez bir ihanet olduğunu kaydetti. Erol, ‘’ Türkiye’de kurulan bütün partiler resmi sıfatı olan partilerdir. Bu partilerde görev alan siyasetçilerin, milletvekillerinin, belediye başkanlarının ve adaylarının da söylemlerine dikkat etmesi lazım. Konuşma ve açıklamalarına dikkat etmesi lazım. Toplumun değerlerini, ülkenin birlik ve beraberliğine yönelik söylemler geliştirmesi gerekir. Ne yazık ki Tunceli DEM Parti Belediye Başkan adayı Cevdet Konak geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan hiç kimsenin ve hiçbir Tuncelilinin kabul etmeyeceği son derece aykırı bir açıklama yaptı. Bu açıklama aslında cumhuriyete, Tunceli’ye ihanettir. Tunceli’de yaşayan insanların inançlarına ve değerlerine ihanettir. Cevdet Konak, Tunceli’yi kastederek ‘Burası Kürtlerin ülkesidir, burası işgal edilmiş Kürdistan’da zulüm var.’ demişti. Tunceli bir Kürdistan ülkesi değil bir Cumhuriyet şehridir. Bu ifadeleri asla kabul etmiyor ve bu durumu cumhuriyete ihanet olarak değerlendiriyorum. Bir belediye başkanı adayının şimdiden bu söylemlerle, toplumda bölücü bir ifade kullanarak Cumhuriyet’e ihanet etmesini asla kabul etmiyorum. Buradan Tunceli halkını bilgilendirmek istiyorum. Bu toplumun değerlerine ters düşen ve Tunceli halkının asla kabul etmeyeceği ifadeleri savunan, gündeme getiren insanları yönetici olarak seçmeyin. Belediye başkanı olarak seçmeyin. Bu devlet bizim, bu ülke hepimizin, bu vatan hepimizin. Tunceli’yi bir Kürdistan bölgesi olarak ifade etmek asla doğru değildir. Bu anlamda Cevdet Konak’ı kınadığımı, o ifadelerin asla doğru olmadığını yakışan ifade olmadığını belirtmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti bir bütündür. Üniter devlet yapısı sınırları içerisinde 85 milyon yurttaşımızın etnik kimlikleri farklı olabilir, inançları farklı olabilir ama hepimiz Türkiye Cumhuriyetinin vatandaşıyız’’ diye konuştu.