CHP'nin acı günü! Birinci sıradaki aday hayatını kaybetti

13 Mart 2024 11:02 - Güncelleme : 13 Mart 2024 11:22

Yerel seçimlere sayılı günler kala CHP'li meclis üyesi adayından acı haber geldi.

Bilecik merkeze bağlı Bayırköy Belde Belediyesinde CHP'nin birinci sıra adayı Hüseyin Şütçü yakalandığı amansız hastalık sonucu hayatını kaybetti. Şütçü'nün cenazesinin bugün ikindi namazına müteakip Günüören Köyü Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

"AİLEMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Hüseyin Şütçü'nün vefatı parti teşkilatında büyük üzüntüye yol açtı. Şütçü'nün ölüm haberini büyük bir üzüntü ile aldıklarını söyleyen CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir, "CHP ailemizin başı sağ olsun" ifadesini kullandı.