Cip bir anda kayıp istinat duvarından düştü! Kaza anı kamerada

08 Ocak 2024 06:00 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 06:09

Bayburt'ta sürücüsünün kontrolünü yitirdiği cipin istinat duvarından düşmesi sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralanırken yaşanan kaza güvenlik kamerası tarafından anbean kayda alındı.

Aanadolu Ajansı'nın aktardığına göre Gülten K. (49) idaresindeki 06 FE 2466 plakalı cip, Zahit Mahallesi Mamur Sokak'ta rampayı çıkıp kavşaktan dönmek için durduktan sonra henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda geriye kaymaya başladı. Kontrolden çıkarak hızlanan araç yaklaşık 4 metre yükseklikteki istinat duvarına çarptıktan sonra bina girişine düştü.

1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Kazada, sürücü ile araçtaki Oya Pelin B. (28) ve Çimen K. (33) yaralanırken çevre sakinlerinin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çevredeki vatandaşların yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkardıkları yaralılar Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çimen K'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.