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12 Nisan 2024 16:52 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 16:52

Çocuklar 3 katlı apartmanda yangın çıkardı

Gebze'de küçük çocuklar 3 katlı apartmanda ateşle oynarken

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ateşle oynayan çocuklar kömürlüğün yanmasına sebep oldu. Mustafa Paşa Mahallesi 759/1 Sokak'ta meydana gelen olayda, 3 katlı apartmanın kömürlüğünden dumanların çıktığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, çıkan yangını büyümeden kontrol altına aldı. Kömürlükte ateşle oynayan çocukların yangına sebep olduğu öğrenildi. Yangın sebebiyle kömürlükte hasar meydana geldi.

Çocuklar 3 katlı apartmanda yangın çıkardı - 1. Resim

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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