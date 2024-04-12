12 Nisan 2024 16:52 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 16:52
Çocuklar 3 katlı apartmanda yangın çıkardı
Gebze'de küçük çocuklar 3 katlı apartmanda ateşle oynarken
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ateşle oynayan çocuklar kömürlüğün yanmasına sebep oldu. Mustafa Paşa Mahallesi 759/1 Sokak'ta meydana gelen olayda, 3 katlı apartmanın kömürlüğünden dumanların çıktığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, çıkan yangını büyümeden kontrol altına aldı. Kömürlükte ateşle oynayan çocukların yangına sebep olduğu öğrenildi. Yangın sebebiyle kömürlükte hasar meydana geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı