Çocukların tramvayın arkasında tehlikeli yolculuğu

16 Ocak 2024 09:53 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 10:38

Gaziantep’te tramvayın arkasında tehlikeli şekilde yolculuyk eden çocuklar, hem kendilerinin hem de diğer yolcuların canını tehlikeye attı.

O ANLAR KAMERADA...

O anlar, tramvayın yanından geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, çocukların tramvayın arkasında sallandığı anlar dikkat çekti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki topladı. Bazı kullanıcılar çocukların ebeveynlerinin sorumluluk alması gerektiğini belirtirken bazıları da yetkililerin bu tür olaylara karşı önlem alması çağrısında bulundu.