Eğitime kar engeli: Çok sayıda il ve ilçede okullar tatil edildi

14 Ocak 2024 22:57 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 00:20

Yurdun birçok bölgesinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava sonrası Hakkari, Trabzon, Giresun ve Artvin'in bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

Hakkari'de etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle kent genelinde Giresun'un da bazı ilçelerinde eğitime pazartesi günü ara verildi. Trabzon'da ise karlı ve buzlu hava nedeniyle taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu. Ayrıca Artvin'de de yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildi.

İşte valiliklerden yapılan açıklamalar...

TRABZON



Trabzon'da valilikten yapılan açıklamada, karın etkili olduğu kentte tüm mahalle yollarının açık olduğu belirtildi.

Meteorolojik raporlar doğrultusunda bu gece buzlanma riski bulunduğu aktarılan açıklamada, Trabzon'daki tüm ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde yarın, sadece taşımalı eğitim yapan öğrenciler için eğitime ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

HAKKARİ

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle 15 Ocak Pazartesi günü il genelinde yüksek öğretim kurumları hariç, kreş, anaokulu, ilk ve orta dereceli eğitim kurumları ile özel öğretim kursları, Halk Eğitimi ile Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı vurgulandı.

GİRESUN

Giresun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kar ve buzlanma riskinden ötürü Çanakçı ilçesindeki tüm okullarda, Espiye, Tirebolu, Görele ve Eynesil ilçelerinde ise köy okullarında eğitime yarın ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, Espiye, Tirebolu, Görele, Eynesil, Doğankent ve Güce ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin de bir gün izinli sayılacakları kaydedildi.

ARTVİN

Artvin'de de yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sonrası bu gece buzlanma riski bulunduğu aktarıldı.

Buzlanma riski nedeniyle Artvin'de tüm ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde 15 Ocak Pazartesi günü, sadece taşımalı eğitim yapan öğrenciler için eğitime ara verildiği kaydedildi.