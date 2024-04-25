Çöl tozu denizi yuttu! Seyir terasında şaşkınlık yaşadılar

25 Nisan 2024 13:00 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 13:01

Antalya’da Kuzey Afrika üzerinden gelen çöl tozu yüzünden sahiller yüksek yerlerden görünemez hale geldi.

Kentin kuşbakışı görüldüğü Kepez ilçesi Mazıdağı seyir terasından şehir merkezi ve Lara sahili puslu göründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta boyunca yurdun büyük bölümünde Kuzey Afrika kaynaklı bir toz taşınımı beklendiğini ve meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu. Uyarıların ardından bugün sabah saatlerinden itibaren Antalya’da etkili olan çöl tozu taşınımı nedeniyle zaman zaman görüş mesafesi düştü. Hava sıcaklığının 30 dereceye yaklaştığı kente Kentin kuşbakışı görüldüğü Kepez ilçesi Mazıdağı seyir terasından şehir merkezi ve Lara Sahili puslu göründü. Toz bulutunun etkisi gözler önüne serildi. Manzaradan kenti izlemek için gelenler kentin birçok noktasını görmekte zorlandı.

"NORMALDE BURADAN DENİZ GÖRÜNÜYORDU"

Seyir terasına yakın bir noktada yaşayan Hasan Kuşçu, “Toz taşınımının olacağını söylenmişti. Polen de oluyor. Alerji olanlar var. Şu anda manzarayı görmekte zorlanıyoruz. Normalde buradan deniz görünüyordu. Şu an görünmüyor” dedi.