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25 Nisan 2024 13:00 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 13:01

Çöl tozu denizi yuttu! Seyir terasında şaşkınlık yaşadılar

Türkiye Afrika'dan gelen çöl tozlarının etkisi altına girdi. Turistik şehirlerin de etkilediği çöl tozları yüzünden şehrin merkezi seyir alanı bölgelerinde deniz bile görülemez hale geldi

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Çöl tozu denizi yuttu! Seyir terasında şaşkınlık yaşadılar

Antalya’da Kuzey Afrika üzerinden gelen çöl tozu yüzünden sahiller yüksek yerlerden görünemez hale geldi.

Kentin kuşbakışı görüldüğü Kepez ilçesi Mazıdağı seyir terasından şehir merkezi ve Lara sahili puslu göründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta boyunca yurdun büyük bölümünde Kuzey Afrika kaynaklı bir toz taşınımı beklendiğini ve meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu. Uyarıların ardından bugün sabah saatlerinden itibaren Antalya’da etkili olan çöl tozu taşınımı nedeniyle zaman zaman görüş mesafesi düştü. Hava sıcaklığının 30 dereceye yaklaştığı kente Kentin kuşbakışı görüldüğü Kepez ilçesi Mazıdağı seyir terasından şehir merkezi ve Lara Sahili puslu göründü. Toz bulutunun etkisi gözler önüne serildi. Manzaradan kenti izlemek için gelenler kentin birçok noktasını görmekte zorlandı.

Çöl tozu denizi yuttu! Seyir terasında şaşkınlık yaşadılar - 1. Resim

"NORMALDE BURADAN DENİZ GÖRÜNÜYORDU"

Seyir terasına yakın bir noktada yaşayan Hasan Kuşçu, “Toz taşınımının olacağını söylenmişti. Polen de oluyor. Alerji olanlar var. Şu anda manzarayı görmekte zorlanıyoruz. Normalde buradan deniz görünüyordu. Şu an görünmüyor” dedi.

çöl tozu

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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