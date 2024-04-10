Çorabından bıçak çıkardı, market çalışanının üzerine yürüdü

10 Nisan 2024 14:30 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 14:46

Antalya'da korkunç kaza: Çok sayıda yaralı var

Antalya'da korkunç kaza: Çok sayıda yaralı var

Rüstempaşa Mahallesi’ndeki bir zincir markette meydana gelen olayda, kimliği belirsiz bir şahıs market çalışanı ile tartıştı. Tartışmanın ardından sinirine hakim olamayan şahıs, çorabının içinden bıçak çıkardı.

Eline aldığı bıçakla çalışanın üzerine yürüyen şahsa vatandaşlar engel oldu. Bir süre elinde bıçak ile diğer market çalışanları ile tartışan ve itekleyen şahıs, ardından marketten ayrıldı. Yaşananlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.