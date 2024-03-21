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21 Mart 2024 05:51 - Güncelleme : 21 Mart 2024 05:55

Çorum cezaevinde yangın: 12 kişi hastanelik oldu

Çorum'daki cezaevinde bir mahkumun yatağını ateşe vermesi sonucu çıkan yangında dumandan etkilenen 3 infaz koruma memuru ve 9 mahkum hastaneye kaldırıldı.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
Çorum cezaevinde yangın: 12 kişi hastanelik oldu

Çorum'daki L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bir mahkumun yatağını ateşe vermesi sonucu yangın çıktı.

Jandarma ve infaz koruma memurlarının müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın nedeniyle 3 infaz koruma memuru ile 9 mahkum dumandan etkilendi.

12 kişi, jandarmaya ait araçlarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Çorum cezaevinde yangın: 12 kişi hastanelik oldu - 1. Resim

Mahkumların getirildiği sırada hastane çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Çorum İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Naim Çetinkaya, L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na giderek inceleme yaptı.

İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan da hastaneye gelerek dumandan etkilenenlerin durumu hakkında bilgi aldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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