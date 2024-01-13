Tgrt Haber
13 Ocak 2024 05:55 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 06:11

Çorum’da aracın içinde oturan şahıs, silahla vurularak yaralandı

Çorum’da bir kişi aracında oturduğu esnada kimliği belirsiz bir kişi tarafından bacağından vurularak yaralandı.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Çorum’da aracın içinde oturan şahıs, silahla vurularak yaralandı
Polis

Olay Kale Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ata 8. Sokak üzerinde kendi aracının içerisinde oturan Aytekin G., araçla yanına gelen Kimliği belirsiz bir kişi tarafından bacağından vuruldu. Yaralı halde aracını bırakarak Ata 1. Cadde üzerine gelen Aytekin G., 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. 

Durumun ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri yaralama olayını gerçekleştirdikten sonra kaçan şüpheli hakkında yakalama çalışması başlatırken, yaralı Aytekin G.’nin aracı ise çekici vasıtasıyla otoparka çekildi.

Haberler>Gündem>Çorum’da aracın içinde oturan şahıs, silahla vurularak yaralandı
polis
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...