Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Dev Adam'ın maçını Adana Valiliği'nde izledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana Valiliğini ziyaretinde, A Milli Erkek Basketbol Takımının, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde İzlanda ile oynadığı maçı televizyondan izledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin İstasyon Meydanı'ndaki mitinginin ardından Adana Valiliğini ziyaret etti.
MİTİNG SONRASI MİLLİ MAÇ HEYECANI
Vali Yavuz Selim Köşger'den çalışmalar hakkında bilgi alan Erdoğan, A Milli Erkek Basketbol Takımının, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda İzlanda ile oynadığı maçı da televizyondan izledi.
İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN O ANLARI PAYLAŞTI
İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabında, Erdoğan'ın, partisinin mitingi sonrası ziyaret ettiği Adana Valiliğinde, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri kapsamında Türkiye'nin İzlanda'yı 76-75 yendiği maçı izlediği görüntülere yer verdi.
Fahrettin Altun, görüntüleri, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 12 Dev Adamın zaferine böyle eşlik etti" ifadesiyle paylaştı.