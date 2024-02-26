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26 Şubat 2024 01:07 - Güncelleme : 26 Şubat 2024 01:07

Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Dev Adam'ın maçını Adana Valiliği'nde izledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana Valiliğini ziyaretinde, A Milli Erkek Basketbol Takımının, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde İzlanda ile oynadığı maçı televizyondan izledi.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin İstasyon Meydanı'ndaki mitinginin ardından Adana Valiliğini ziyaret etti.

MİTİNG SONRASI MİLLİ MAÇ HEYECANI

Vali Yavuz Selim Köşger'den çalışmalar hakkında bilgi alan Erdoğan, A Milli Erkek Basketbol Takımının, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda İzlanda ile oynadığı maçı da televizyondan izledi.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN O ANLARI PAYLAŞTI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabında, Erdoğan'ın, partisinin mitingi sonrası ziyaret ettiği Adana Valiliğinde, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri kapsamında Türkiye'nin İzlanda'yı 76-75 yendiği maçı izlediği görüntülere yer verdi.

Fahrettin Altun, görüntüleri, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 12 Dev Adamın zaferine böyle eşlik etti" ifadesiyle paylaştı.

 

Kaynak: TGRT Haber
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