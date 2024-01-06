Hakan Fidan ile Antony Blinken arasında kritik görüşme: Masada 5 konu var

06 Ocak 2024 11:53 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 13:54

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 2 ay aranın ardından yeniden Ankara'ya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşecek olan Blinken ve beraberindekileri taşıyan uçak, dün saat 23.58'de Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı.

YİNE SOĞUK KARŞILAMA

Kasım ayındaki ziyarette Ankara'da vali yardımcısı tarafından karşılanan Antony Blinken'a dün akşamki ziyaretinde de benzer bir manzara ortaya çıktı. Türkiye'nin Blinken'ı üst düzey bir yetkili olmadan karşılaması ise dikkat çekti.

Blinken'ı, Esenboğa Havalimanı'nda, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Dışişleri Bakanlığı Amerika'dan Sorumlu İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan, Ankara Vali Yardımcısı Namık Kemal Nazlı karşıladı.

FİDAN-BLINKEN GÖRÜŞMESİ BAŞLADI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasındaki görüşme başladı.

Hakan Fidan ile Anthony Blinken arasında gerçekleştirilen görüşmede, Gazze'deki son durum, bölgesel meseleler ve iki ülke arasındaki ilişkilerin masaya yatırılması bekleniyor.

İLK BAŞLIK GAZZE

Blinken'ın ziyaretinde ilk gündem maddesi Gazze olacak. İsrail'in Gazze'de insanlık suçuna varan ihlalleri dünya kamuoyunun tepkisini toplarken ABD'nin, Tel Aviv'e desteği Amerikan halkı da dahil olmak üzere birçok kesim tarafından eleştiriyle karşılanıyor. İnsani durumun günden güne kötüye gittiği ve krizin yayılma ihtimalinin konuşulduğu bu dönemde ABD'li Bakanın bölge ülkelerini ziyareti önem taşıyor. Ankara, Gazze konusunda iki devletli çözümü savunuyor, garantörlük dahil somut öneriler ve diplomatik girişimlerde bulunuyor.

İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ VE F-16 KRİZİ

NATO genişlemesi ve İsveç'in ittifaka üyeliği konuları da müzakereler gündeme gelecek. İsveç'in ittifaka üyeliği TBMM Dışişleri Komisyonu tarafından onaylandı, Genel Kurul'da görüşülme aşamasına geldi.

Türkiye ABD'den talepte bulunduğu F16 Blok 70 modernizasyon ve satın alım talebini İsveç'in NATO üyeliğine bağlamasını doğru bulmadığını bildirdi, karar için TBMM'yi işaret etti.F-16'lar konusunda ABD'nin müttefiklik ruhuna uygun biçimde hareket etmesi ve verilen taahhütlerin yerine getirilmesini beklentisini yineleyecek.

TERÖRLE MÜCADELE

Görüşmelerde terörle mücadele konusunda atılması gereken adımlar masaya yatırılırken, bölücü terör örgütünün Suriye'deki varlığını son verilmesi gerektiği Ankara tarafından vurgulanacak. ABD'nin DEAŞ'la mücadele bahanesiyle desteklediği YPG/PYD'nin Suriye'de gerçekleştirdiği terör faaliyetleri bir kez daha Blinken'ın dikkatine getirilecek. Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyinde "son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar" mottosuyla gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonları ve sahadaki son durum da istişare edilecek.

HEDEF 100 MİLYAR DOLAR

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara ulaştırılması için atılan ve atılacak adımlar ile stratejik mekanizma toplantılarında alınan kararların da bugün masada olması bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller de, Blinke'ın Türkiye, Yunanistan, Ürdün, Katar, BAE, Suudi Arabistan, İsrail, Batı Şeria ve Mısır'ı ziyaret edeceği bilgisini verdi.

KÖPRÜDE PROTESTO

Öte yandan Blinken'ın Ankara'da Hakan Fidan ile görüşme yapacağı bölgeye gitmek üzere belirlenen güzergahında yer alan bir köprünün üzerine vatandaşlar tarafından Hamas'a bağlı İzzeddin El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin fotoğrafının yer aldığı afişler asıldı.