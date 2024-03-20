Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Isparta ve Burdur'da miting yapacak

20 Mart 2024 02:28 - Güncelleme : 20 Mart 2024 02:32

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Isparta ve Burdur'da düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek. Mitinglerin saatleri ve konuşma yerleri belli oldu. Peki, mitingler hangi saatlerde başlayacak ve Cumhurbaşkanı'nın konuşma gündemi ne olacak? Detaylar haberimizde!

CUMHURBAŞKANI BUGÜN NEREDE?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Isparta ve Burdur'da halka seslenecek. Isparta mitingi 13.30'da, Burdur mitingi ise 16.00'da başlayacak.

ISPARTA VE BURDUR MİTİNGLERİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'ndaki Isparta mitinginde ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki Burdur mitinginde halka hitap edecek. Mitingler vatandaşlar tarafından heyecanla bekleniyor.