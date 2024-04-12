Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Başkanı Abbas ile görüştü: İsrail bedel ödeyecek

12 Nisan 2024 15:47 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 16:05

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı görüşmeyi İletişim Başkanı Fahrettin Altun duyurdu.

Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin meselesinde diplomatik girişimlerini sürdürdüğünü ve görüşmesinde Türkiye'nin bu konuda dik duracağının altını çizdi.

Altun açıklamalarında şunları belirtti:

"Bu zulümler sürerken Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'n liderliğinde gerçekten küresel alanda vicdanın sesi olarak insanlığı bu zulme karşı dik bir şekilde ses vermeye çağırıyor. Hakikatin temsilcisi olarak İsrail'in yalanlarına, dezenformasyonlarına karşı mücadele ediyor. Uluslararası alanda Cumhurbaşkanımız yoğun bir diplomatik gayret ortaya koyuyor. Biraz önce Cumhurbaşkanımız Sayın Mahmud Abbas ile telefon görüşmesini tamamladı. Cumhurbaşkanımız orada da Sayın Mahmud Abbas'a çok açık ve net bir şekilde şunu vurguladı; "Ne olursa olsun İsrail'in Gazze'ye yönelik barbarca saldırıları karşısında biz dik durmaya devam edeceğiz ve İsrail bu zulmün bedelini ödeyecek" dedi.

Elbette şunun da altını çizdi Sayın Cumhurbaşkanımız, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararı dahil ateşkes için tüm imkanları seferber etmemiz gerekir dedi. Yine tabiki Sayın Cumhurbaşkanımız her daim altını çizdiği üzere bütün Filistinli gruplar arasında bir insicamın olması gerektiğini de bu anlamda vurguladı. İsrail'e karşı dimdik birlik içerisinde mücadele edilmesi gerektiğini ortaya koymuş oldu. Bu anlamda baktığımızda gerçekten Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında yaşanan vahşet elbette bizim İslam dünyası olarak bayramı bir üzüntü içerisinde buruk bir şekilde karşılamamıza neden oldu."