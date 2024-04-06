06 Nisan 2024 00:52 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 01:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan kararıyla vize kaldırıldı! Resmi Gazete'de yayımlandı
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Tacikistan vatandaşlarına uygulanan vize muafiyetinin kaldırıldığı Resmi Gazete'de ilan edildi.
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Resmi Gazete'de Tacikistan vatandaşlarına uygulanan vize muafiyetinin kaldırıldığı ilan edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla alınan karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Rusya'daki konser salonuna yapılan saldırı sonrası Tacikistan uyruklu teröristin Türkiye'den Rusya'ya geçtiğini söylemesi dikkat çekmişti.
Kaynak: tgrthaber.com.tr