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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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06 Nisan 2024 00:52 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 01:18

Cumhurbaşkanı Erdoğan kararıyla vize kaldırıldı! Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Tacikistan vatandaşlarına uygulanan vize muafiyetinin kaldırıldığı Resmi Gazete'de ilan edildi.

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Cumhurbaşkanı Erdoğan kararıyla vize kaldırıldı! Resmi Gazete&#039;de yayımlandı

Resmi Gazete'de Tacikistan vatandaşlarına uygulanan vize muafiyetinin kaldırıldığı ilan edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla alınan karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kararıyla vize kaldırıldı! Rusya saldırısı sonrası dikkat çekmişti - 1. Resim

Rusya'daki konser salonuna yapılan saldırı sonrası Tacikistan uyruklu teröristin Türkiye'den Rusya'ya geçtiğini söylemesi dikkat çekmişti.

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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