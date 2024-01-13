Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Bahçeli ve İYİ Parti lideri Akşener'le görüştü

13 Ocak 2024 16:14 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 16:16

Pençe Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit oldu. Türkiye'yi hüzne boğan acı haberlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli, telefonda görüştü.

Görüşmede, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK/YPG/KCK'lı teröristlerin taciz ve sızma girişimi ile hain saldırı sonrası başlatılan ve devam eden terörle mücadele harekatlarına ilişkin gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli, görüşmede, terörle mücadelenin seyri hakkında fikir alışverişinde de bulundu.

İYİ PARTİ LİDERİ AKŞENER'LE DE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki terör saldırısı ve sonrasındaki durum ele alındı.