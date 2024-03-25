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25 Mart 2024 16:04 - Güncelleme : 25 Mart 2024 16:08

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhsin Yazıcıoğlu'nu andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 15'inci yılında andı.

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhsin Yazıcıoğlu&#039;nu andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 15'inci yılında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Vefatının 15'inci yıl dönümünde Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi rahmetle yad ediyorum. Merhum Yazıcıoğlu'nu her zaman cesaretiyle, yiğitliğiyle, dava adamlığıyla ve milli irade yanındaki sarsılmaz duruşuyla hatırlayacağız. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

 

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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