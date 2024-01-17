Cumhurbaşkanı Erdoğan Venezuela Büyükelçisini kabul etti

17 Ocak 2024 15:51 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 15:59

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Endonezya Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama, Venezuela Büyükelçisi Freddy Eduardo Molina Gutierrez ve Kanada Büyükelçisi Kevin David Hamilton, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.

GÜVEN MEKTUBU SUNDU

Büyükelçilerin aileleri ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını takdimin ardından büyükelçileri tek tek kabul etti.