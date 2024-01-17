17 Ocak 2024 15:51 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 15:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan Venezuela Büyükelçisini kabul etti
Venezuela Büyükelçisi Freddy Eduardo Molina Gutierrez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogan'ı ziyaret etti. Kabulde Büyükelçi Gutierrez, Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a güven mektubunu sundu.
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: TGRT Haber
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Endonezya Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama, Venezuela Büyükelçisi Freddy Eduardo Molina Gutierrez ve Kanada Büyükelçisi Kevin David Hamilton, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.
GÜVEN MEKTUBU SUNDU
Büyükelçilerin aileleri ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını takdimin ardından büyükelçileri tek tek kabul etti.