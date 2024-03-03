Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hastadan güldüren istek: Sorma sakın!

03 Mart 2024 09:30 - Güncelleme : 03 Mart 2024 09:39

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Antalya Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'ne katılımı sonrası hasta ziyaretinde gülümseten anlar yaşandı. Erdoğan, açılış töreninin ardından incelemelerde bulunduğu hastanede, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ve yetkililerden bilgi aldı.

Tedavi gören hastaları ziyaret eden, doktorlardan durumlarına ilişkin bilgi alan Erdoğan, hastalarla yakından ilgilenip, sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumunu sorduğu bir hasta, hastanede kendisine çok iyi bakıldığını vurgulayarak, "Seni de gördüm ya dünya benim oldu. Çok istiyordum görmeyi. Mitinge gelemedim. Ama 'Bir isteğin var mı?' diye sakın sorma. Yoksa Finike yoluna tünel isterim." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözler üzerine "Bizim işimiz bu" diyerek cevap verdi. "Ayrıca cumhurbaşkanım çok gençsiniz, Allah uzun ömürler versin" diyen hastaya Cumhurbaşkanı Erdoğan "Gencim değil mi?" diye yanıt verdi.

Erdoğan'ın farklı ameliyatlar geçiren bir başka hastayı ziyaretinde de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya Şehir Hastanesinde açılışından bu yana 1300'e yakın ameliyat, 135 bin acil ve poliklinik muayenesi gerçekleştirildiğini aktardı.