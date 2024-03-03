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03 Mart 2024 09:30 - Güncelleme : 03 Mart 2024 09:39

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hastadan güldüren istek: Sorma sakın!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Antalya'da hastaları ziyaretinde bir hastayla arasında güldüren bir diyalog yaşandı. Hastanın "'Bir isteğin var mı?' diye sorma sakın" sözleriyle başlaması kahkaha koparttı.

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı
Recep Tayyip Erdoğan, Antalya

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın  'Antalya Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'ne katılımı sonrası hasta ziyaretinde gülümseten anlar yaşandı. Erdoğan, açılış töreninin ardından incelemelerde bulunduğu hastanede, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ve yetkililerden bilgi aldı.

Tedavi gören hastaları ziyaret eden, doktorlardan durumlarına ilişkin bilgi alan Erdoğan, hastalarla yakından ilgilenip, sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumunu sorduğu bir hasta, hastanede kendisine çok iyi bakıldığını vurgulayarak, "Seni de gördüm ya dünya benim oldu. Çok istiyordum görmeyi. Mitinge gelemedim. Ama 'Bir isteğin var mı?' diye sakın sorma. Yoksa Finike yoluna tünel isterim." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözler üzerine "Bizim işimiz bu" diyerek cevap verdi. "Ayrıca cumhurbaşkanım çok gençsiniz, Allah uzun ömürler versin" diyen hastaya Cumhurbaşkanı Erdoğan "Gencim değil mi?" diye yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hastadan güldüren istek: Sorma sakın! - 1. Resim

Erdoğan'ın farklı ameliyatlar geçiren bir başka hastayı ziyaretinde de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya Şehir Hastanesinde açılışından bu yana 1300'e yakın ameliyat, 135 bin acil ve poliklinik muayenesi gerçekleştirildiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hastadan güldüren istek: Sorma sakın! - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı
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