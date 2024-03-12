Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul kararı! Bazı alanlar kesin korunacak

12 Mart 2024 04:33 - Güncelleme : 12 Mart 2024 04:33

Resmi Gazete de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararları arasında Sarıyer'i yakından ilgilendiren bir karar yer aldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile Sarıyer ilçesinde bulunan Sarıyer Gerigörünüm ve Etkileşim Bölgesi 1. Etap Doğal Sit Alanının koruma statüsü yeniden değerlendirilerek, krokisi, sınır ve koordinatları gösterilen alanlar kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.