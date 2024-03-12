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12 Mart 2024 04:33 - Güncelleme : 12 Mart 2024 04:33

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul kararı! Bazı alanlar kesin korunacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı kararla İstanbul'daki bazı alanlar kesin korunacak hassas alan ilan edildi.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan İstanbul kararı! Bazı alanlar kesin korunacak
Sarıyer, Cumhurbaşkanı Kararı, Doğal Sit Alanı

Resmi Gazete de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararları arasında Sarıyer'i yakından ilgilendiren bir karar yer aldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile Sarıyer ilçesinde bulunan Sarıyer Gerigörünüm ve Etkileşim Bölgesi 1. Etap Doğal Sit Alanının koruma statüsü yeniden değerlendirilerek, krokisi, sınır ve koordinatları gösterilen alanlar kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul kararı! Bazı alanlar kesin korunacak - 1. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı
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