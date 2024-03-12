Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul kararı! Bazı alanlar kesin korunacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı kararla İstanbul'daki bazı alanlar kesin korunacak hassas alan ilan edildi.
Resmi Gazete de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararları arasında Sarıyer'i yakından ilgilendiren bir karar yer aldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile Sarıyer ilçesinde bulunan Sarıyer Gerigörünüm ve Etkileşim Bölgesi 1. Etap Doğal Sit Alanının koruma statüsü yeniden değerlendirilerek, krokisi, sınır ve koordinatları gösterilen alanlar kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.