Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KAAN'ı eleştirenlere cevap: Daha neler gelecek neler...

21 Şubat 2024 14:37 - Güncelleme : 21 Şubat 2024 14:57

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar Zafer Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ilk uçuşunu başarıyla tamamlayan Milli Muharip Uçak KAAN'ı eleştirenlere tepki gösterdi.

Erdoğan "Parçası 'kalorifer peteğine benziyor' diyen hazımsızlara, KAAN projesini baltalamaya çalışan işbirlikçilere rağmen milli muharip uçağımız göklerle buluştu. Milli muharip uçağımız KAAN bu sabah ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Yaptık ve yapmaya devam edeceğiz" dedi.

"DAHA DURUN BAKALIM NELER GELECEK"

Erdoğan sözlerine "Şu anda KAAN'ı görüyorsunuz değil mi? Daha neler gelecek neler. İnsansız uçakları yaptık mı? AKINCI'yı yaptık mı? Daha durun bakalım neler gelecek neler. KIZILELMA'yı yaptık mı? KIZILELMA var ya F-16'nın taşıdığı bombayı taşıyor" diye devam etti.







