Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın minik Sarp'la yaptığı muhabbet güldürdü

23 Şubat 2024 21:43 - Güncelleme : 23 Şubat 2024 22:20

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ni ziyareti sırasında Sarp ve Rümeysa adlı çocuklarla arasındaki sohbet kameralara yansıdı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye girişinde Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yasin Sagay'ın kızı Rümeysa Sagay ve Karesi İlçe Başkanı Hakan Aka'nın oğlu Sarp Aka ile tanıştı.

MİNİK SARP'TAN ERDOĞAN'A: SİZ HİÇ KORKMAYIN BAŞARACAĞIZ

Çocukların heyecanla anlattıklarını dinleyen Erdoğan, çocukları severek sohbet etti.

Sarp Aka, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Balıkesir'i merak etmeyin. Siz hiç korkmayın, devam edin. Başaracağız" dedi.

Erdoğan'ın çocuklarla güldüren diyaloğu kameralara yansıdı.