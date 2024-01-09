Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mutlu günü: 9. kez dede oldu! İşte torununa verdiği isim

09 Ocak 2024 15:48 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 16:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Bayraktar, ikinci çocuğunu dünyaya getirdi.

TORUNUNUN KULAĞINA ADINI OKUDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sümeyye-Selçuk Bayraktar çiftini hastanede ziyaret etti. Burada torunu ve kızının sağlık durumuna ilişkin bilgi alan Erdoğan, torununun kulağına adını okudu. Bebeğe, Asım Özdemir adının verildiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hastane ziyaretinde eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esra-Berat Albayrak çiftinden 4, Bilal-Reyyan Erdoğan çiftinden 3 torunu bulunuyor.

SELÇUK BAYRAKTAR'DAN PAYLAŞIM

İkinci kez babalık yaşayan Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bayraktar paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yaratan ve esirgeyen Rabbimize hamd olsun. Evladımız Asım Özdemir Bayraktar, pazartesi sabahı dünyaya geldi. Rabbimize şükürler olsun; bebeğimiz ve annemiz sağlıklı. Dualarınızı ve bir Maşallah’ınızı alırız. Rabbim, hepimize hayırlı nesiller ihsan eylesin."