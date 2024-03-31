Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası telefon trafiği! BM Güvenlik Konseyi’ne Gazze çağrısı

31 Mart 2024 21:12 - Güncelleme : 31 Mart 2024 21:43

İletişim Başkanlığından yayınlanan bilgilere göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, BM Güvenlik Konseyi’nin Gazze’de ateşkes kararının bir an önce uygulanması için çalışmaların artarak devamının önemli olduğunu ifade etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ULUSLARARASI TELEFON TRAFİĞİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk görüşmesini, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefonla yaptı. Görüşmede, Türkiye ve İran ikili ilişkileri ile İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırıları ve bölgedeki insani durum ele alındı. Öte yandan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Gazze'de ateşkes kararının bir an önce uygulanması için çalışmaların artarak devamının önemli olduğunu, El Fetih ve Hamas'ın bu süreçte birlik içinde hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

BÖLGEDE GERİLİMİ ARTIRAN İSRAİL'İ DURDURMAYA YÖNELİK HAREKET!

İsrail'in gerilimi bölgeye yayma çabalarının bir an önce durdurulması gerektiğini ifade eden Erdoğan akabinde, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü. Türkiye ile Özbekistan ilişkileri, küresel ve bölgesel konular üzerine konuşan Erdoğan, Türkiye'nin demokratik olgunlukla gerçekleştirdiği yerel seçim nedeniyle tebriklerini ileten Mirziyoyev'e teşekkür etti.

TERÖR MÜCADELEDE ORTAK HAREKET ÇAĞRISI!

İletişim Başkanlığının yaptığı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ve Hollanda ikili ilişkileri ile NATO’nun yeni genel sekreterini belirlemesine ilişkin süreç ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri adayı olan Rutte’ye, Türkiye’nin yeni Genel Sekreter’den beklentilerini de ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni genel sekreterin terörle mücadele ve diğer meydan okumalarda üyelerin güvenlik ve çıkarlarına en iyi şekilde hizmet etmesi, İttifak’ın birliğini güçlendirmesi ve NATO’nun asli rolüne öncelik vermesi, İttifak’ın temel değerleri ve yerleşik uygulamalarına bağlılık konusunda ikna edici taahhütler ortaya koyması, Avrupa Birliği üyesi olmayan müttefiklerin hassasiyetlerini dikkate alması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bu ilkeler ışığında Türkiye’nin bu konudaki kararını stratejik akıl ve hakkaniyet çerçevesinde vereceğini söyledi.