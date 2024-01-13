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13 Ocak 2024 19:26 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 19:41

Cumhurbaşkanlığı'ndan 'cesetler torbalarla taşındı' iddiasına yalanlama

Sosyal medya provokatörleri durmak bilmiyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan Hatay'daki depremle ilgili 'cesetler torbalarla taşındı' iddialarını yalanladı.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanlığı&#039;ndan &#039;cesetler torbalarla taşındı&#039; iddiasına yalanlama
Hatay

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, "6 Şubat depreminin ardından Hatay İskenderun'da tır kasasında cesetler torbalarla taşındı." iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

"CESET TORBALARI DEĞİL KAMP ÇADIRLARI"

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bahse konu videoda görülen tırda iddia edildiği gibi "ceset torbaları" değil, deprem zamanında sivil toplum kuruluşları ve bağışçılar tarafından gerek yurt içinden gerekse yurt dışından bağış yoluyla deprem bölgesine gönderilen kamp çadırlarının taşındığı belirtildi.

"İDDİALAR DOĞRU DEĞİL"

Söz konusu görüntülerin İskenderun'da değil, Samandağ ilçesinin Atatürk Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda kaydedildiğinin tespit edildiği bildirilen açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, '6 Şubat depreminin ardından Hatay İskenderun'da tır kasasında cesetler torbalarla taşındı.' iddiası doğru değildir. Samandağ'ı da etkileyen depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızın naaşları aile ve yakınlarına teslim edilerek defin işlemleri gerçekleştirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan 'cesetler torbalarla taşındı' iddiasına yalanlama

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Oynat

Ermeni provokatörler Türk büyükelçiye saldırdı

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Hatay
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