Cumhurbaşkanlığı'ndan e-devlet tapu sisteminde görünen "müşterek" ifadesine yalanlama

19 Mart 2024 22:32 - Güncelleme : 19 Mart 2024 22:48

Sosyal medyada yer alan devletin vatandaşların tapularına ortaklıkta bulunarak Dünya Bankası'na teminat olarak gösterip kredi alacağı yönündeki iddialara Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama geldi. Vatandaşların e-devlet üzerinden tapu kontrol sisteminde görünen kamu kurumlarının "müşterek" olarak görünme detayının sistemsel bir hata sebebiyle olduğu kaydedildi.

Yapılan açıklamada detaylar şöyle belirtildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Vatandaşların tapularının Dünya Bankası'na teminat olarak gösterildiği" yönündeki iddialar doğru değildir.

Taşınmazlara ilişkin kayıtların Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından tutulmasına yönelik usul ve esaslar kanun, tüzük ve diğer alt mevzuat hükümleri tarafından net bir şekilde belirlenmiştir. Bu konuda mülkiyet güvencesi ile ilgili herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

Tapu Müdürlüklerinde de, TAKBİS’ten verilen ve Webtapu uygulaması üzerinden de tapu kayıtlarına uygun olarak alınabilen bazı tam hisseli (1/1) tapu kayıtlarının, e-Devlet üzerinden sorgulandığında sistemsel bir hata nedeniyle “müşterek” olarak gözüktüğü tespit edilmiştir.

Bu teknik hatanın düzeltilerek TAKBİS ve Webtapu ile e-Devlet üzerinden ulaşılabilen tapu kayıtlarının yeknesaklığının sağlanması için gereken teknik çalışma başlatılmıştır."

Mülkiyeti bir kişiye ait gayrimenkullerden bazıları e-devlet sisteminde tapu sicili "Müşterek" olarak böyle görünmüştü: