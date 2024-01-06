"Cumhuriyet tarihinin en soğuk günleri geliyor" haberlerine Meteorolojiden açıklama!

06 Ocak 2024 17:35 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 17:36

Son günlerde sosyal mecralarda etkileşime giren 'Boğaz donacak, Cumhuriyet tarihinin en soğuk günleri' haberlerine ilişkin açıklamalar peş peşe geldi.

Geçtiğimiz günlerde 'dondurucu soğuklar geliyor' haberlerine ilişkin HavaForum açıklama yapmış ve şu ifadelere yer vermişti:

"Cumhuriyet tarihinin en soğuk ve en karlı günleri yolda", "Sibirya soğukları geliyor, deniz donabilir" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmamakta olduğu belirtilirken “Gelinen aşamada kutup soğuklarını takipteyiz. Ama "boğaz donacak, cumhuriyet tarihinin en şiddetlisi" gibi söylemler gerçek dışıdır”

METEOROLOJİDEN UYARI GELDİ

Sosyal medyada paylaşılan iddialara bir açıklama da Meteoroloji Genel Müdürlüğün'nden geldi. Yapılan açıklamada, "MGM kurumsal sosyal medya hesaplarından en doğru ve güvenilir meteorolojik tahmin ile uyarılara ulaşabilirsiniz" ifadeleri yer aldı.

Meteorolojinin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Zaman zaman sosyal medya üzerinden yetkisiz kişilerden ya da kaynağı belli olmayan hesaplardan kısa ve uzun vadeli hava tahminleri ile ilgili çeşitli açıklamalar yayınlanmaktadır.

Bu açıklamalar ile ilgili olarak İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Birimi ve Kurumumuz tarafından kamuoyunu bilgilendirici ve bilinçlendirici açıklamalar yapılmaktadır.

Atmosferik hadiseler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz tarafından 7/24 takip edilmekte, meydana gelebilecek meteorolojik hadiselerle ilgili tüm tahmin ve uyarılar, kamuoyu ve yetkililerle anında paylaşılmaktadır.

Can ve mal kayıplarını önlemek ve dezenformasyona neden olmamak adına; kaynağı Meteoroloji Genel Müdürlüğü olan tüm basın ve yayın organları ile MGM mobil uygulaması, "mgm.gov.tr" internet sitesi, Meteorolojinin Sesi Radyosu ve MGM kurumsal sosyal medya hesaplarından en doğru ve güvenilir meteorolojik tahmin ile uyarılara ulaşabilirsiniz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."