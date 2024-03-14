Dağlarda biten kuzu göbeğinin kilosu bin liradan satılıyor!

14 Mart 2024 14:13 - Güncelleme : 14 Mart 2024 14:25

Muğla’nın dağlarında kendiliğinden biten kuzu göbeği mantarını birçok vatandaşın geçim kaynağı haline geldi. Menteşe ilçesinde dağlık bölgelerde toplanan kuzugöbeği pazar yerinde kilosu bin TL’den satılıyor.

"BİN LİRADAN SATILIYOR"

Geçimini köy ürünleri satarak sağlayan Elif Tolgay, “Kuzugöbeği Muğla’nın dağlarında yetişiyor. Doğal ortamlarda organik olarak yetişiyor. Kuzugöbeği her şeye faydalı kansere iyi geldiği söyleniyor. Suyunun kaynatılıp içilmesi öneriliyor. Kuzugöbeği bu aylarda çıkar, 2 ay kadar sürer. Kuzu göbeğinin fiyatları ilk çıktığı zamanlarda 1000 TL’den satılıyor. Sonra aşağıya doğu iniyor ”dedi.