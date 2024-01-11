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11 Ocak 2024 21:46 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 22:19

Bir kadın daha katledildi! Esi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü

Bursa'da 24 yaşındaki Petek, tartıştığı eşi tarafından boğazı kesilerek canice katledildi.

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
Bir kadın daha katledildi! Esi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü
Bursa, Kadın Cinayeti

Kadın cinayetleri her geçen gün şiddetini arttırarak devam ediyor. Bir kadın daha Emine Bulut, Pınar Bektaş, Cemile Güllü, Sultan S. ve binlerce kadın gibi kocası tarafından boğazı kesilerek katledildi. 

GENÇ KADIN BOĞAZI KESİLEREK KATLEDİLDİ

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, ikamet eden Y.A. (24) bir süredir aralarında sorun olan eşi Petek A. (24) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.A. bıçakla eşinin boğazını kesti.

Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipler Petek A'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Y.A. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Petek A'nın cesedi Yenişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Bursakadın cinayeti
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